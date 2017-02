Alemanha: cerca de 22 mil milhões para refugiados

Em 2015 chegaram 890 mil pessoas à Alemanha à procura de asilo; em 2016 terão sido 280 mil. Os enormes desafios que resultam da questão dos refugiados foram encarados como um desígnio de todo o Estado. O sistema federal alemão exige que todos os níveis da administração estatal assumam as suas responsabilidades. Na sua área de competência, o governo federal desenvolveu esforços consideráveis, nomeadamente no combate in loco às razões que motivam a fuga de pessoas, nas prestações de base em favor de quem procura emprego, bem como em serviços de assistência à integração.

Com dois orçamentos retificativos em 2015, o governo federal e o Bundestag fizeram face à nova situação: o montante global atribuído aos Estados federados e municípios para lidarem com a situação dos refugiados subiu de 500 milhões, no início de 2015, para 2 mil milhões de euros.

De acordo com dados publicados há uma semana pelo Ministério Federal das Finanças da Alemanha, o orçamento do Estado de 2016 destinou 21,7 mil milhões de euros à questão dos refugiados. Só no combate às razões que motivam a fuga de pessoas, o governo federal despendeu cerca de 7,1 mil milhões: destaque-se o montante concedido à ajuda humanitária em zonas de crise, que triplicou para 1,4 mil milhões de euros. O governo federal também canalizou 1,4 mil milhões de euros para assegurar o acolhimento, registo e alojamento de requerentes de asilo, e destinou 2,1 mil milhões de euros a serviços de assistência à integração. As prestações sociais concedidas no âmbito de processos de asilo cifraram-se em 1,7 mil milhões, e 9,3 mil milhões de euros serviram para o alívio imediato dos encargos dos Estados federados e municípios. Estas medidas,com uma significativa dotação orçamental, permitiram criar estruturas novas que atendem às exigências da situação dos refugiados.