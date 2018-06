Alemanha: CDU e CSU não conseguem resolver a crise da coligação

Num momento em que os países europeus estão profundamente divididos sobre como lidar com o fluxo de imigrantes, a CSU, parceira bávara da coligação que lidera a Alemanha, deu a Angela Merkel um prazo até ao final da cimeira do Conselho Europeu desta semana para haver um acordo sobre políticas para a imigração com os parceiros da União Europeia, no sentido da redução do ónus que impende sobre a Alemanha.

Volker Kauder, um parlamentar do Partido Democrata Cristão (CDU) de Merkel, disse a uma televisão alemã que a questão não foi resolvida nas negociações que decorreram entre os dois partidos até esta terça-feira. “É muito sério, a questão é central e importante. Precisamos de conversar mais“, disse Kauder, citado pela agência Reuters.

A CSU pressiona Merkel para obter um acordo europeu, ou pelo menos acordos bilaterais com países como Grécia e Itália. “A partir da próxima semana, queremos que os imigrantes sejam rejeitados na fronteira, caso já se tenham registado noutro país europeu e devam, portanto, passar pelo processo de asilo”, disse Alexander Dobrindt, um parlamentar da CSU.