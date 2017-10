Alemanha alerta Trump para perigo de “guerra próxima da Europa” por causa do Irão

A Alemanha também está preocupada com o possível final do acordo nuclear com o Irão. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Sigmar Gabriel, disse este sábado que, se os Estados Unidos da América lhe puserem fim e voltarem a aplicar sanções a Teerão, poderá haver maior risco de guerra.

Numa entrevista à rádio local Deutschlandfunk, este sábado, o vice-chanceler alemão explicou que a “grande preocupação é que aquilo que se está a passar ou vai passar-se com o Irão, numa perspetiva norte-americana, deixe de ser apenas uma questão do Irão e que muitos outros por este mundo passem a considerar se devem comprar armamento nuclear, dado que estes acordos estão a ser rasgados”, em declarações divulgadas pela Reuters.

O responsável pela diplomacia alemã defende que, nesse caso, o Irão poderá “voltar ao desenvolvimento de armas nucleares” e “estaremos de volta onde estávamos 10 ou 12 anos atrás com o perigo de uma guerra relativamente próxima da Europa”, acrescentando que “os nossos filhos e netos crescerão num mundo muito perigoso”.