Além do CV, Barreiras Duarte também terá mentido na morada fiscal

O Observador escreve que Feliciano Barreiras Duarte deu, no Parlamento, a morada de casa dos pais no Bombarral, enquanto vivia na Avenida de Roma, em Lisboa. Ao longo de dez anos, beneficiou de subsídios de transporte, mas o secretário-geral do PSD diz que até perdeu dinheiro.

Cristina Bernardo