Alegre apela a mais debate na esquerda

Manuel Alegre defendeu “mais consistência” da solução de governação entre o PS e os partidos da esquerda, em declarações ao jornal Público. O histórico socialista salientou a importância da “geringonça” não “viver caso a caso”.

Alegre apelou à reflexão conjunta da esquerda sobre temas que sustentam o Estado Social. “Preocupam-me os pilares do Estado Social — a Educação, a Segurança Social e o Serviço Nacional de Saúde. É o terreno prioritário dos partidos de esquerda e é necessário que eles aprofundem a sua convergência sobre estes direitos sociais”, disse ao Público.

A questão da TSU foi apontada pelo socialista como um dos exemplos da necessidade de convergência. PS, BE, PCP e PEV devem fazer “um debate mais aprofundado para que não se repitam casos como o da Taxa Social Única”.

“Apoiei e apoio a actual solução governativa, que torna Portugal uma excepção na Europa”, contudo sublinhou que “nada nunca está garantido, é preciso aprofundar reflexões e convergências”, declarou.

Manuel Alegre vai estar na terça-feira no Porto, na associação Movimento de Intervenção e Cidadania (MIC), que apoiou no passado a sua candidatura à Presidência da República. A situação política nacional, a atual situação mundial e o estado do Liceu Alexandre Herculano, encerrado por degradação, vão ser eixos do discurso do socialista.