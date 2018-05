Aldeias SOS receberam 700 doações em três meses através do Facebook

As Aldeias de Crianças SOS aderiram a uma funcionalidade do Facebook que permite aos utilizadores pedirem aos amigos um donativo para uma instituição como “prenda de aniversário” e o resultado superou as expectativas: 700 doações em três meses.

“O apoio de particulares ou empresas é essencial porque só 35% dos custos da nossa atividade são cobertos pelo Estado”, disse à agência Lusa o secretário-geral da instituição, Luís Cardoso de Meneses, na véspera do Dia Mundial da Criança.

Até ao momento, foram recolhidos 12.000 euros, uma média de 18 euros por doação. A doação fica associada à conta do utilizador que promoveu a iniciativa, mas por detrás do valor angariado está toda a rede de amigos que respondeu ao apelo.