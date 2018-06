Aldeias do Xisto recebem 1 milhão de euros para revitalização

Regenerar e revitalizar todo o território das 27 Aldeias do Xisto que foram afetadas pelos incêndios de 2017, através da disponibilização de um milhão de euros no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior do Programa Valorizar, é o objetivo do contrato agora assinado entre o Turismo de Portugal e a ADXTUR, numa cerimónia na Aldeia de Xisto de Álvaro, em Oleiros, na qual esteve a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

Este projeto, para a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, “é muito importante para a recuperação das Aldeias do Xisto que foram afetadas pelos incêndios do ano passado, e que também contribui para dinamizar a atividade turística nestas 27 aldeias” que são, em sua opinião, “um exemplo marcante do que de mais genuíno temos no nosso país”.

Os projetos aprovados consistem na regeneração agroflorestal com a aquisição de 4.455 árvores, e estabelecimento de zonas de proteção a aldeias pioneiras: Ferraria de São João, Casal de São Simão, Água Formosa e Janeiro de Cima, assim como na defesa das Aldeias do Xisto que inclui as faixas secundárias de gestão de combustível; infraestruturas de defesa que incluem o investimento em equipamentos contra incêndio e comunicação, nomeadamente, rede móvel, WIFI, linhas de comunicação e implementação de uma solução de rádio com a Banda do Cidadão em 16 Aldeias e em 50 praias fluviais.