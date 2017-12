ALD AUtomotive e Microsoft juntas na criação de soluções de mobilidade inteligentes

A ALD Automotive e a Microsoft celebraram um acordo de parceria no sentido de desenvolver uma plataforma dedicada de mobilidade inteligente, para soluções de mobilidade sustentáveis, digitais e integradas.

Sobre esta parceria, John Saffrett, chief operating officer da ALD Internacional, sublinha que vai “ajudar a acelerar significativamente o desenvolvimento das tecnologias necessárias para moldar as soluções de mobilidade do futuro”, assegurando ainda que a ALD “pretende estar na vanguarda das mudanças que os clientes enfrentam, fornecendo soluções digitais integradas e serviços de mobilidade personalizados para enfrentar os crescentes desafios da mobilidade urbana”.

As mudanças no estilo de vida, o progresso tecnológico, as restrições ambientais e a crescente urbanização estão a conduzir as mudanças disruptivas de mobilidade, no futuro. Neste contexto, a ALD Automotive tem como objetivo empenhar-se ainda mais com os seus clientes e colaboradores que são elegíveis para soluções de mobilidade.