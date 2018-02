Alcoolímetros, ‘caixas negras’ e limitadores de velocidade. Carros novos terão estes ‘extras’ a partir de maio

A partir de maio de 2018, todos os automóveis novos na União Europeia (UE) terão obrigatoriamente limitadores automáticos de velocidade, sistemas de travagem automática de emergência, alcoolímetros e “caixas negras” (para registar todos os dados nos momentos anteriores a um acidente rodoviário), segundo noticiou hoje o jornal “Correio da Manhã”.

O objetivo consiste em reduzir o número de acidentes e mortes nas estradas da UE. De acordo com o Conselho Europeu de Segurança nos Transportes (ETSC), “espera-se que a Comissão Europeia anuncie uma atualização dos regulamentos de segurança dos veículos a 2 de maio, quase uma década após a última atualização”. Nessa atualização deverão ser incluídos os referidos dispositivos eletrónicos.

“Estas tecnologias poderão ser tão importantes para salvar vidas como o cinto de segurança. Mas a real mudança só virá quando essas tecnologias forem instaladas em todos os carros como padrão e não como um extra opcional em alguns veículos”, declarou Antonio Avenoso, diretor-executivo do ETSC.

O limitador de velocidade faz a leitura dos sinais de trânsito através de uma câmara ligada ao sistema informático do carro e ao GPS, para controlar a velocidade máxima em cada local. Sempre que o condutor exceder o limite de velocidade, o computador de bordo bloqueia a potência e faz o carro abrandar, mesmo que carregue no acelerador. Ao sair de uma via rápida para entrar numa localidade, por exemplo, a velocidade máxima do carro baixa de forma automática e gradual para 50 quilómetros por hora.