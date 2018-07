Álcool: quanto pagam os europeus em impostos ao consumo

Segundo um estudo recente a que o Jornal Económico teve acesso, Portugal é dos 14 países da União Europeia sem impostos ou taxas sobre o consumo de vinho. O estudo ‘Tax Alcohol in Europe’, da autoria de Anthony Foley, da Dublin City University Business School, datado de abril de 2017, indica também que o nosso país tem das taxas mais ligeiras sobre o consumo de cerveja, havendo apenas oito Estados-membros com menor incidência fiscal nesta bebida alcoólica.

Já no que respeita às bebidas espirituosas, Portugal situa-se mais ou menos a meio da tabela. Neste contexto, a Irlanda é um dos países com uma das maiores incidências fiscais sobre as bebidas alcoólicas, mas esse fator está longe de ter contribuído para a erradicação do consumo excessivo de álcool.

Numa senda de tentar reduzir ao máximo o consumo através do preço e de medidas restritivas à publicidade e marketing, o Governo irlandês levou ao Senado um projeto cuja última alteração foi obrigar os vinhos portugueses (entre outros) a colocar nos rótulos advertências de saúde que informem os consumidores da relação direta entre o consumo de bebidas alcoólicas e o aparecimento de cancros fatais.