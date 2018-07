Albuquerque satisfeito com ferry critica República por não assumir encargos da ligação marítima

Foi com satisfação que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assinalou a chegada do ferry à Madeira acrescentando que está cumprida mais uma promessa do executivo madeirense contida no programa de governo. Nesta ocasião o governante criticou a República por não assumir os encargos da ligação marítima, no seu território, tal como faz o estado de Espanha.

“Estamos muito satisfeitos por dar cumprimento a mais este compromisso que estava no programa de governo”, afirmou Albuquerque durante a cerimónia que assinalou a chegada e partida do ferry ao Porto do Funchal em direção a Portimão.

Na sua intervenção o governante lamentou que um país com “dimensão arquipelágica” e “projecção Atlântica” não assuma como o estado espanhol o faz os custos da ligação marítima de passageiros e carga como um “vetor estratégico” do país.