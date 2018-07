Albuquerque reafirma defesa da autonomia e apoio aos regressados da Venezuela

No discurso do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no Dia da Região, assinalado no passado domingo, no Porto Santo, emergiram duas ideias principais. Uma delas esteve relacionada com a importância de continuar a defender a autonomia e ainda a intenção de continuar a prestar apoio condicional aqueles que regressam à Madeira da Venezuela.

Perante as disfuncionalidades populistas que ressurgem na Europa, e ainda a ameaça centralista, afirmou Albuquerque, no discurso do Dia da Região, torna-se importante, sublinhou o governante, “cerrar fileiras” com o objetivo de defender as “instituições autonómicas” e ainda a “dignidade política e cívica e dos nossos direitos, liberdades e garantias enquanto cidadãos”.

Outra ideia destaca por Albuquerque prendeu-se com a diáspora da Madeira da qual disse ser “um exemplo e um orgulho” e que estas pessoas “dão uma dimensão cosmopolita e transcontinental” à Região.