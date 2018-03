Albuquerque pede ajuda a Rio para desbloquear dossiers pendentes com a Madeira

Miguel Albuquerque pediu ajuda a Rui Rio para “fazer pressão” junto do Governo de António Costa, no sentido de serem desbloqueados dossiers como o novo hospital da Madeira, os sub-sistemas de saúde e a revisão do subsídio de mobilidade.

“Há um conjunto de questões fundamentais para a Madeira e que estão penduradas há muito tempo e nós precisamos do apoio do PSD para fazer pressão junto do Governo nacional para as resolver”, afirmou, na manhã desta quarta-feira, em Câmara de Lobos, em declarações proferidas à margem da cerimónia de entrega formal da aprovação de 80 candidaturas no âmbito do PRODERAM 2010.

Albuquerque que esteve reunido com Rui Rio, ontem em Lisboa, voltou a tecer duras considerações sobre o Governo de António Costa. “o que temos é conversa, grupos de trabalho e nada anda, nada é resolvido e vão jogando para um lado… vão adiando as coisas… é esta lengalenga e isto não anda”, criticou o líder do PSD-Madeira e do Governo Regional.