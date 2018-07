Albuquerque esclarece investigação da União Europeia esta tarde

O presidente do Governo Regional vai falar aos jornalistas, esta sexta-feira, pelas 18 horas, sobre o anúncio da Comissão Europeia que vai avançar com uma investigação aprofundada às isenções fiscais concedidas pelas autoridades portuguesas a empresas na Zona Franca da Madeira (ZFM), por recear que estas não estejam em conformidade com as regras de auxílios estatais.

A Comissão Europeia quer saber se as ajudas de Estado concedidas na Madeira criaram emprego e se o lucro das empresas beneficiadas foi de facto realizado na região, segundo o porta-voz para a Concorrência, Ricardo Cardoso, citado pela agência Lusa.

“Estamos preocupados com o lucro de algumas empresas não ser realizado na Madeira e também com o facto de não estarem a gerar ou a manter empregos, como deveriam para ter direito aos benefícios fiscais que receberam” na região autónoma, disse.