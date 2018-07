Albuquerque arrasa TAP acusando administração de incompetência e companhia aérea de estar a dar cabo do turismo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, arrasou, na passada terça-feira a administração da TAP referindo que esta é incompetente e de não ter qualquer responsabilidade cívica e social. O governante acrescentou ainda que a companhia aérea com os constantes cancelamentos de voos para a Madeira tem contribuído para dar cabo do turismo da Região Autónoma.

“É uma vergonha a forma como a TAP tem tratado os madeirenses e prejudicado a economia da Região nos últimos meses”, afirmou Albuquerque. As críticas do governante vão também para a República, enquanto accionista da companhia aérea, por permitir que a companhia de aviação “continue de forma sistemática desde o início do ano a cancelar voos para a Madeira” de “forma discriminatória, sem respeito pelos passageiros” e tratando os cidadãos de forma desprezível”.

Albuquerque diz que o que a TAP tem feito “é inadmissível”. A companhia aérea já cancelou “mais de 70 voos para a Madeira e já afectou deliberadamente mais de 10.000 passageiros”, acrescenta.