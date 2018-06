Albuquerque apoia Ronaldo no Mundial

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, na sua página pessoal do Facebook manifestou o seu apoio ao jogador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, para o mundial que se inicia nesta quinta-feira.

A participação de Portugal no Mundial inicia-se esta sexta-feira frente à Espanha e Ronaldo conta com o apoio do presidente da Madeira num incentivo que também se estende à selecção nacional.

“Amigo Cristiano, enorme Seleção Nacional, a Madeira está convosco! Muita persistência, dedicação e astúcia, rumo à vitória!”, estas foram as palavras que Albuquerque deixou na sua página de Facebook.