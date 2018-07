Albuquerque afirma que a Madeira não pode contar com a República e apela a aposta nas forças que defendem autonomia

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou que não se pode contar com a República para nada, lembrando a promessa que ainda não foi cumprida dos 30 milhões de euros, para o apoio aos incêndios, e a falta de apoio do governo central no ferry. O governante apelou ainda a uma aposta nas forças que defendem a autonomia.

Durante a sua intervenção nas 24 Horas a Bailar, de Santana, o governante prometeu ainda “continuar a baixar impostos” e disse que o executivo madeirenses pretende continuar a “apoiar os conterrâneos que se encontram em dificuldades na Venezuela”.

“A Madeira não é só a nossa terra. Estamos em todo o lado. Somos mais de 1 milhão fora da Madeira. Vamos continuar a apoiar os nossos conterrâneos na Venezuela que estão a passar dificuldades”, reforçou.