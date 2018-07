Albuquerque acusa TAP de ter problema de piromania, governante diz que a Madeira tem de defender os seus interesses

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, voltou a deixar fortes críticas ao comportamento da TAP para com a Madeira. Desta vez o governante acusou a companhia aérea de ter um problema de piromania, no sentido de se querer destruir a si própria, e afirma que a Região tem que proteger os seus interesses bem como a sua economia.

“O rebabofe continua. Foram cancelados mais dois voos. Se não falarmos neste assunto a TAP vai continuar a gozar connosco e a fazer o que quer. Se a TAP tem um problema de piromania, ou seja, quer se destruir-se a si mesma, nós temos de salvaguardar os interesses da Madeira e da sua economia”, alertou Albuquerque durante a sua intervenção na entrega de apoios de 3,8 milhões de euros a projetos no âmbito dos programas de incentivo.

O governante disse que desde o início do ano estão contabilizados sensivelmente 72 voos cancelados para a Madeira, e que estes já afectaram 11 mil passageiros afectados. O líder do executivo madeirense lembra que muitos estrangeiros chegam à Região através da TAP e que se esta situação se mantiver irá trazer “danos irreversíveis para a economia”.