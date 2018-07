Albuquerque acusa esquerda de criar bonecos articulados na Madeira, telecomandados a partir de Lisboa, para atrofiar autonomia

O presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, num encontro com militantes teceu críticas à esquerda por esta estar a criar um conjunto de bonecos articulados a partir de Lisboa com o objectivo de de atrofiar a autonomia da Madeira. O social democrata alerta para a necessidade de lutar e preservar a autonomia seja contra quem for.

Ficaram ainda críticas ao candidato do PS Madeira ao Governo Regional, Paulo Cafôfo, por não abrir a boca. Albuquerque diz que o autarca não o fiz porque se o fizesse teria que se “pronunciar sobre as questões da Região e assumir posições”. O social democrata acrescenta que o que “está na forja é a esquerda criar na Madeira um conjunto de bonecos articulados, telecomandados a partir de Lisboa, para a atrofiar a autonomia”.

No encontro com militantes Albuquerque voltou a abordar o dossier TAP referindo que os cancelamentos da companhia aérea são “uma vergonha” mas é “aquilo que se pode esperar” de um partido socialista “que fez a reversão da privatização da companhia e que voltou a colocar o capital do Estado como maioritário”.