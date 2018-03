Albuquerque acredita numa maioria absoluta em 2019

“Falta um ano e meio para as eleições [legislativas regionais] e estamos convencidos de que vamos concretizar todos os compromissos assumidos coma população da Madeira e vamos vencer com nova maioria absoluta”, afirmou, esta terça-feira, o presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, no final de uma reunião com Rui Rio, líder nacional do partido.

No encontro com Rio, não passaram ao lado as declarações do primeiro-ministro António Costa sobre o contributo da Madeira para o agravamento do défice nacional. “A primeira questão abordada foi o chamado tiro no pé do senhor primeiro-ministro que foi, hoje, totalmente desmentido sobre o que era o suposto agravamento do défice nacional devido à Madeira. Foi exactamente o contrário, segundo os dados da execução orçamental, a Madeira apresenta um superavit e não contribuiu para o agravamento do défice, antes pela diminuição”, referiu Albuquerque.

O diferencial da taxa de juros que a Região está a pagar pelo empréstimo contraído ao nível nacional foi outros dos assuntos em cima da mesa.” O que reclamamos é que essa taxa seja reduzida para os valores equivalentes aos que o Estado paga pelos seus empréstimos externos”, lembrou o líder regional do PSD que abordou também o acerto das dívidas do Estado ao SESARAM, dos sub-sistemas de saúde, a concretização da comparticipação do Estado no novo hospital e a revisão do subsídio de mobilidade.