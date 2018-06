Alberto João Jardim recebe medalha de mérito esta segunda-feira

O antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, vai receber uma medalha de mérito, a insígnia mais elevada atribuída pela Região, na próxima segunda-feira numa cerimónia solene que se realiza na Assembleia Legislativa da Madeira.

A atribuição da medalha de mérito ao antigo governante surge depois de uma reunião da comissão permanente da Assembleia Regional da Madeira onde o PSD apresentou uma proposta para atribuição desta distinção ao antigo governante regional.

Na comissão permanente a medida teve os votos favoráveis do PSD, PS, CDS-PP, os votos contra do BE e do PTP e a abstenção do JPP.