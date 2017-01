Alberto João Jardim justifica ausência no Congresso do PSD-Madeira e ataca presença de Passos Coelho

Alberto João Jardim sublinha que a presença de Passos Coelho no Congresso do PSD-Madeira “foi um tiro no pé, bem como traições fraturantes gravíssimas nas últimas eleições autárquicas (2013) que são de recuperação difícil”. Apesar de elogiar o discurso final de Miguel Albuquerque no encerramento do Congresso – um “bom discurso” – Jardim atira-se ao novo presidente da Mesa do Congresso e segunda figura do Governo Regional, Sérgio Marques, criticando as “inexplicáveis posições que este anti-obras públicas vai ganhando no partido (é um nojo de insinuações falsas e reles sobre o passado que ele subscreveu), desta forma estragando desastradamente o espírito de unidade que o Congresso se propunha atingir”.

Numa carta dirigida ao Presidente cessante do Congresso, Adolfo Brasão, e divulgada na página pessoal de Alberto João Jardim no Facebook, o ex-Presidente do Governo Regional afirma “a sua “inteira disponibilidade para, como militante de base, colaborar em tudo o que a direção regional do Partido entenda, desde que não choque com os princípios e práticas que caracterizam a minha legítima participação cívico-política”.

Confirmando ter sido convidado a marcar presença no Congresso Regional do PSD-Madeira realizado no passado fim-de-semana, Alberto João Jardim optou pela ausência – no primeiro dia do encontro preferiu ir aos Barreiros assistir ao Marítimo-Sporting para a I Liga de futebol – apesar de lembrar que “é cofundador do PSD-Madeira conforme documento de 13 de Agosto de 1974”.