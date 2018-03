Alberto João contra imposição do aeroporto do Porto Santo em alternativa à Madeira

“A sugestão de utilização do Porto Santo deve ser uma pressão discreta, nunca uma imposição”, defendeu, esta terça-feira, Alberto João Jardim, considerando que é preciso “pôr termo imediatamente ao persecutório colonialista da intromissão permanente de entidades de Lisboa na atualização da pista da Madeira”.

Durante um fórum promovido pela Ordem dos Engenheiro Técnicos sobre a importância do Aeroporto do Porto Santo nas Ligação Aéreas à Ilha da Madeira, Jardim disse ainda ser necessário rever os limites do vento “sem colocar em causa a segurança e ajustando aos atuais critérios internacionais de não existir limites fixos, tendo em conta o aperfeiçoamento das tecnologias de segurança nos aviões”.

“As pessoas não aceitam, não fazem turismo, sujeitas a esse tipo de transbordo”, afirmou Jardim, lembrando que desde os anos 50 falhou a solução do transbordo via aérea e marítimo entre o Porto Santo e o Funchal.