Alberto da Ponte lembrado como um “excelente motivador de equipas”

“Era um homem muito competitivo e um defensor acérrimo dos melhores resultados. Penso que a história lhe fará justiça por ter sido o homem que evitou a privatização ou a concessão do serviço público da radiotelevisão”, disse José Manuel Portugal, em declarações à Lusa, citada na imprensa, sublinhando “a grande honra” que tem em ter trabalhado com Alberto da Ponte.

Também o antigo diretor geral de conteúdos Luís Marinho lembra que conheceu Alberto da Ponte na sua vida profissional, tendo vindo a estabelecer “uma relação profissional muito próxima” que se transformou “numa boa amizade”.

“Tinha um grande profissionalismo e competência como gestor, uma grande exigência face aos resultados e uma grande dedicação à empresa. Viveu sempre a empresa e sabia bem estabelecer metas. Uma das suas maiores características era a facilidade com que motivava as equipas”, frisou Luís Marinho.

O antigo diretor geral de conteúdos lembrou ainda que Alberto da Ponte “tentou que a RTP fosse uma empresa moderna e aberta, com menos direções e uma gestão horizontal” e que “conseguiu resultados quer na televisão quer na radio”.

“Era um amigo e sinto muita pena e saudade”, disse.

Alberto da Ponte foi presidente do Conselho de Administração da RTP entre 2012 e 2015, depois de ter sido nomeado para o cargo pelo ministro da tutela de então, Miguel Relvas. Atualmente era presidente da mesa da assembleia-geral da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, onde desempenhava funções de consultoria.