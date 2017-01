Alberto da Ponte: O eterno Senhor Sagres

Na primeira vez que visitou o centro de produção do Porto da RTP – de que foi presidente do Conselho de Administração entre 2012 e 2015 – alguém lhe perguntou por que carga de água tinha aceitado o convite para se meter naquele ‘ninho de gatos’. Alberto da Ponte, na pausa entre dois cigarros e com o semblante carregado, respondeu quase em surdina: “Devia estar maluco”.

Tinha acabado de sair de um almoço levemente truculento com autarcas da região, onde o então presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, já a pensar no Porto, havia insistido de forma não totalmente simpática que a produção do programa da manhã da RTP não podia deixar os estúdios do Porto. Tinha sido um aborrecimento, mas Alberto da Ponte recompôs-se rapidamente e ‘engatilhou’ uma resposta mais redonda: “Não podia deixar de aceitar o desafio”.

Quem o conheceu, como Nuno Pinto de Magalhães, seu assessor durante vários anos na Centralcer, sabe que Alberto da Ponte muito dificilmente viraria as costas a um desafio. Este, o da RTP, chegou-lhe por vias travessas: foi o então ministro da tutela, Miguel Relvas, quem o convidou, mas o nome de Alberto da Ponte terá sido avançado por António Pires de Lima – à época presidente do conselho de administração da Unicer, a eterna concorrente da Centralcer – numa conversa razoavelmente informal com Paulo Portas, na altura ministro dos Negócios Estrangeiros.

Foi um período difícil: Alberto da Ponte saiu muito descontente com a tutela (nomeadamente com o ministro Poiares Maduro) e com as escaramuças internas dentro da própria RTP (que o levaram a demitir o jornalista Nuno Santos do cargo de diretor de informação), e em declarações ao Jornal Económico, Nuno Pinto de Magalhães não o consegue esconder: “Não falo sobre isso”, tal como Alberto da Ponte se esforçava por fazer.

“Foi a primeira vez que Alberto da Ponte perdeu uma batalha decisiva. Na sua Sociedade Central de Cervejas ganhou o que havia para ganhar. Na RTP, à qual se dedicou de corpo e alma, saiu com a consciência do dever cumprido. Quando tinha convicções a regra era “antes quebrar que torcer”, diz por sua vez o consultor de comunicação e amigo António Cunha Vaz. “Vai fazer muita falta”, acrescenta.

“Recordo de Alberto da Ponte a sua exigência no trabalho, o foco constante nos resultados e a sua preocupação em desenvolver na RTP mecanismos de gestão modernos. Recordo a sua paixão pelo trabalho. Foi injustiçado por gente menor que não merece sequer ser aqui referida”, afirma por sua vez Luís Marinho, ex-diretor geral da RTP.

Para trás da RTP ficara uma vida dedicada à gestão – depois do curso no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), a que bem mais tarde se seguiria um curso superior na mesma área na Harvard Business School –, onde pontifica a sua passagem na Unilever. Foi, no grupo da família Soares dos Santos, praticamente tudo o que podia ser e a experiência que aí ganhou tornou-o no homem certo para liderar a Centralcer, cuja principal marca, a Sagres, mantinha uma guerra aberta – e muitas vezes pouco leal – com a nortenha Super Bock (da Unicer).

A guerra das cervejas

Corria o ano de 2004 e parecia que nada podia diminuir o gap entre a posição relativa das duas marcas. Mas Alberto da Ponte “era um líder carismático, inovador, combativo e que, depois do diagnóstico a que chegava tendo ouvido toda a gente, só descansava quando atingia resultados”. A guerra partiu o país ao meio e cada uma das marcas passou a organizar autênticos raids dentro do território do inimigo para conseguir quota de mercado. Quem ganhou com esta batalha foram os consumidores: as constantes guerras de preços – com acusações mútuas de dumping – a multiplicação de novos produtos e os investimentos massivos em publicidade (no futebol, nos espetáculos de verão, nas festas de rua, na animação noturna, nos brindes e por aí fora) fizeram felizes os adeptos da bebida com mais de dois mil anos.

No fim, foi Alberto da Ponte quem ganhou a guerra: a Sagres ultrapassou a Super Bock (em 2008, já ninguém se lembra se em volume, se em faturação ou ambas) e, segundo parece, ainda está no primeiro lugar. Em Leça do Bailio (sede da Unicer) a derrota pesava e precisava de uma explicação: que a vitória da Centralcer se ficara a dever às enormes quantidades de dinheiro ‘atiradas’ para cima da notoriedade da marca, o que teria colocado em causa a própria rentabilidade dos acionistas. Os ditos, os acionistas, eram a Heineken (Centralcer) por um lado e a Carlsberg (Unicer) por outro, o que remetia para guerras mais vastas, europeias e até planetárias. E foi para lá que Alberto da Ponte foi, para a Europa (foi substituído por um holandês no comando da Centralcer), munido de um salário que, dizia-se na altura, começava nos 10 mil euros mensais e ia por aí em diante em prémios, remunerações flexíveis e outras mordomias.

Um gestor barítono

“Não houve nada de estranho nisso”, afirma Nuno Pinto de Magalhães: “Alberto da Ponte atingiu os 60 anos e, tal como faz parte das regras do grupo, deixou o cargo. Assunto encerrado. Ou não: Alberto da Ponte deixou saudades por onde passou. Tanto por ouvir toda a gente – mesmo que não delegasse decisões que tinham de ser suas – como por ser um “grande motivador de audiências”. Para isso, para as motivar, Alberto da Ponte servia-se da voz: cantava.

“Tinha uma colocação perfeita porque chegou a ter aulas de canto, era barítono”, recorda Nuno Pinto de Magalhães. E recorda também que, um dia, no muito luxuoso Hotel Fasano de São Paulo, no Brasil, Alberto da Ponte foi-se acercando do músico jamaicano que ia animando as hostes depois do jantar e acabou por improvisar um dueto que só acabou porque o chefe de sala irrompeu dos bastidores num alvoroço, alegando que as regras do hotel não permitiam semelhante anarquia – o que muito terá desgostado os restantes hóspedes.

Neste particular, na música, era um romântico: Tony Bennett, o Presley mais delicodoce e principalmente o Sinatra de ‘May way’ estavam no topo das suas preferências, assim como o gosto por restaurantes de topo, pela roupa requintada, pelos relógios, pelas canetas, pelos lenços de bolso e pelos livros (“devorava livros de gestão e de estratégia militar, que considerava estudos sobre concorrência”), mas não pelos carros. “Tinha uma absoluta falta de sentido de orientação: sempre que se metia num carro, perdia-se”, mesmo que fosse em direcção à Golegã, onde tinha uma quinta para onde seguia todos os fins-de-semana.

O pior eram os cigarros: foi dos primeiros a aderir à moda dos cigarros eletrónicos, que usava para disfarçar a falta que lhe faziam os verdadeiros. Foram eles que o levaram para uma sala de cuidados intensivos em 3 de Janeiro e foram eles, possivelmente, que lá o fizeram permanecer até sábado passado, 21. Tinha 64 anos e morreu na cidade onde nasceu, Lisboa.