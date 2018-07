Alantra adquire divisão de assessoria a transações de carteiras de crédito da KPMG

A sociedade espanhola com implementação internacional Alantra adquiriu a divisão global da Portfolio Solutions de KPMG no Reino Unido e converte-se assim no líder europeu da assessoria em operações de compra e venda de carteiras de crédito bancário.

A Portfolio Solutions Group de KPMG UK é especializada em assessorar instituições financeiras e fundos globais em operações de carteira de crédito vencido (NPL) e ativos bancários não estratégicos. O closing do negócio será concluído no início de agosto, após a aplicação dos regulamentos britânicos da TUPE (Transfer of Undertakings [Protection of Employment] Regulations 1981), lê-se no site da Alantra.

A combinação de ambas as equipes levará a Alantra ao lugar de líder europeu neste segmento. A divisão será denominada Alantra Corporate Portfolio Advisory (CPA) e contará com mais de 70 profissionais em Londres, Madrid, Milão, Atenas, Dublin e Lisboa. A equipe será liderada por Joel Grau, Andrew Jenke e Nick Colman, além de outros diretores executivos.