Alan Iny: “Nenhuma boa ideia dura para sempre”

Reunir um grupo de pessoas inteligentes numa sala, distribuir alguns snacks e post-its e lançar a frase que automaticamente fará a magia acontecer: “vamos pensar fora da caixa”. O cenário dominou o paradigma da criatividade nos negócios nas últimas décadas, mas afinal pode não ser tão produtivo quanto se institucionalizou. Em entrevista exclusiva ao Jornal Económico, o Associate Director do escritório da BCG em Nova Iorque, Alan Iny, defende que a estratégia deve ser, antes, “criar novas caixas”.

O argumento do especialista em estratégia e co-autor do livro “Thinking in New Boxes: a new Paradigm for Business Criativity” é simples: são necessários modelos mentais – que Alan Iny denomina de “caixas” – para simplificar a leitura do mundo e, por conseguinte, dos desafios que se colocam “Estas caixas são o que nos permite dizer: isto é a forma como olho para a minha empresa ou para o meu cliente”, explica. A estratégia de “pensar fora da caixa” implica destruir qualquer modelo e ficar sem rede, o que, na opinião do consultor, dificulta a produtividade.

