Al-Sisi prestou juramento para segundo mandato como presidente do Egito

O Presidente do Egito, Abdel-Fattah Al-Sisi, foi empossado este sabado para um segundo mandato de quatro anos, após ser reeleito sem dificuldades nas presidenciais de março.

Numa sessão especial transmitida pela televisão estatal, a cerimónia de posse de Sisi perante os deputados, membros do Governo e as principais autoridades políticas e religiosas do país, foi saudada por 21 disparos de canhão.

Sisi pronunciou um breve juramento em que se comprometeu a defender a Constituição, a independência do Egito e a integridade territorial do Estado.