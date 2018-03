Ajudas à banca já custaram 17 mil milhões de euros aos contribuintes portugueses

As ajudas dos contribuintes portugueses à banca, desde 2007, já ascenderam a 17,1 mil milhões de euros, valor representa quase 9% do produto interno bruto (PIB). A sobrecarga de ajudas à banca em 2017 foi a segunda maior de sempre, apenas superada por 2014, quando se deu a falência do Banco Espírito Santo (BES), avança o jornal “Diário de Notícias”.

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) na segunda-feira mostram que a operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) determinou um agravamento da necessidade de financiamento das Administrações Públicas. Esta necessidade de financiamento “extraordinária” fixou-se nos 5.709,4 milhões de euros, o que conduziu a uma subida do défice de 0,92% para 3%.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, considera que a decisão do INE, em dar razão ao gabinete europeu Eurostat e incluir a injeção de capital na CGD nas contas do défice está “errada”. “O Eurostat preconiza a recapitalização da CGD no défice, o que está errado e contraria a Comissão Europeia”, afirmou. “Foi um investimento fora do regime de ajuda de Estado”, pelo que “não tem assim impacto, porque Portugal cumpriu todas as metas com que se comprometeu”.