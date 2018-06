Airbus lança sexta edição do concurso “Fly Your Ideas”

Esta competição é aberta a universidades de todo o mundo e “é uma oportunidade para o estudantes libertarem o seu espírito empreendedor, trabalhando com tecnologia digital de ponta, lado a lado com especialistas da indústria aeroespacial”.

A Airbus está à procura de ideias “que transformem o mundo aeroespacial nas próximas décadas e que criem um mundo mais seguro, limpo e melhor conectado”. A edição deste ano lança aos participantes desafios nas seguintes áreas: Electrificação; Data Services; Cibersegurança; Internet of Things; Inteligência Artificial; e Realidade Mista.

Desde 2012, o “Fly Your Ideas” tem sido organizado em parceria com a UNESCO. O vencedor da edição deste ano receberá um prémio de 45 mil euros.

As inscrições começaram no dia 5 de Junho de 2018. A final da competição será em 2019, onde os estudantes terão a oportunidade de apresentar as suas ideias diante de um painel de especialistas da indústria.