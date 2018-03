Airbus e easyJet chegam a acordo para uso da plataforma Skywise

A Airbus assinou um acordo com a easyJet para a utilização da plataforma de dados Skywise. Este acordo é válido por 5 anos e vai fornecer os serviços de Manutenção Preditiva, a toda a frota da companhia aérea, composta por 300 aviões.

A tecnologia Skywise da Airbus irá assim possibilitar a intervenção prévia dos engenheiros da easyJet, e trocar as peças antes que o componente falhe, e evitando também que os passageiros sofram atrasos ou cancelamentos.

Para Johan Lundgren, CEO da easyJet, a empresa “está a liderar a indústria no uso de dados e inteligência artificial para melhorar a eficiência, bem como as outras partes da empresa, onde o seu uso pode reduzir custos e melhorar a satisfação do cliente e aumentar as receitas”, refere.