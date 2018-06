Air Canada inaugura serviço sazonal de voos entre Porto e Toronto

A Air Canada inaugurou este fim-de-semana o seu serviço sazonal de voos diretos entre o Porto e o seu hub de Toronto, no Aeroporto Internacional de Toronto Pearson. O novo serviço da Air Canada Rouge será operado pelo Boeing 767-300, com três voos por semana até 27 de outubro de 2018.

Para assinalar a ocasião, o primeiro voo proveniente de Toronto foi recebido no Aeroporto do Porto com a saudação de um canhão de água, enquanto os clientes, convidados, funcionários e tripulação da Air Canada se juntaram a Anne-Marie Parent, Comissária de Comércio Sénior da Embaixada do Canadá, Margaret Skinner, Diretora de Vendas da Air Canada para a região EMEAI, Maximiliano Campos, Gestor de Vendas de País da Air Canada para Portugal e Espanha e Fernando Vieira, Diretor do Aeroporto do Porto – ANA Aeroportos de Portugal/VINCI Airports, antes da partida do voo AC1959 para Toronto com uma cerimónia especial na porta de embarque.

“O nosso novo serviço de voos diretos do Porto para o nosso hub de Toronto disponibiliza aos nossos clientes portugueses uma excelente opção de viagem e a possibilidade de ligações fáceis para um conjunto de novos destinos no Canadá, nos EUA e outros locais”, afirmou Maximiliano Campos, Gestor de Vendas de País da Air Canada para Portugal e Espanha, citado por comunicado oficial. “Estamos também extremamente satisfeitos por esta nova rota estar a abrir o Norte de Portugal ao mercado canadiano e esperamos dar as boas-vindas a novos visitantes neste verão”.