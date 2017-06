AIP obteve lucros de 188 mil euros em 2017

A AIP – Associação Industrial Portuguesa fechou o ano de 2016 com lucros de 187,8 mil euros e um resultado operacional de 289,9 mil euros.

De acordo com as contas da AIP, aprovadas em assembleia geral a 30 de maio passado, o EBITDA cifrou-se em 487 mil euros no ano passado, mais 8,6% que no exercício precedente.

Segundo estas contas, a que o Jornal Económico teve acesso, a AIP registou no ano passado uma redução de gastos com pessoal na ordem dos 633 mil euros, um corte de 20,4%.