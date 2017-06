AIP ganhou 444 novos associados em 2016

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) conquistou 444 novos associados, no ano passado, acabando 2016 com 5.710 empresas nos seus projetos e programas, revelou ao Jornal Económico o presidente da instituição, José Eduardo Carvalho.

“Os resultados do exercício de 2016 confirmaram a tendência já evidenciada no exercício de 2015 de uma evolução muito positiva do desempenho económico e financeiro da associação”, diz José Eduardo Carvalho, apontando que a AIP “há dois exercícios que apresenta resultados líquidos, operacionais e EBITDA positivos”.

Para o mesmo responsável, “estes resultados foram a consequência da aplicação rigorosa de um plano de sustentabilidade financeira e de reestruturação da AIP, que passou por uma significativa redução de custos operacionais, custos laborais, consolidação de passivo, alienações patrimoniais e geração de novos proveitos e novas prestações de serviços”.