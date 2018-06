Ainda não entregou o IRS? Fisco dá tolerância de 30 dias nas multas

Se ainda não entregou a declaração IRS de 2018, por não estar abrangido pelas condições do IRS automático, saiba que pode beneficiar ainda de uma tolerância de 30 dias sem multa para regularizar a sua situação tributária. Ou seja tem 30 dias para não ser multado pelo atraso na entrega do IRS, que terminou no dia 1 de junho.

Após os 30 dias, a entrega voluntária vale uma multa de 37,5 euros, e se entretanto a Autoridade Tributária (AT) tiver iniciado uma ação de inspeção, a multa será, no mínimo, de 112,5 euros. Se a não entrega da declaração se prolongar no tempo, a multa poderá chegar até aos 3.750 euros.

A tolerância de 30 dias deve-se ao facto de os contribuintes abrangidos pelo IRS automático (trabalhadores por conta de outrem com filhos), que não entregaram a declaração até dia 1 de junho, terem os seus rendimentos automaticamente validados sem penalização. E também porque os contribuintes não abrangidos pelo IRS automático terem ainda 30 dias para entregar uma declaração de substituição. A combinação dos prazos alarga a tolerância para todos.