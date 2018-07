Ainda faz sentido ter hora de verão? Bruxelas abre debate

Bruxelas abriu um debate em torno da conveniência, ou a falta dela, da mudança do horário duas vezes ao ano para adaptar o quotidiano dos cidadãos às horas de luz disponíveis. A Comissão Europeia acaba de lançar uma consulta pública sobre a questão, depois de Estados-membros como a Finlândia ou a Lituânia, bem como cidadãos e organizações, terem pedido a revisão do atual sistema.

As respostas serão levadas em conta para determinar se é necessário rever a diretiva europeia que agora obriga todos os países da União a atrasar os relógios uma hora em outubro e avançá-los em março.

Os defensores do horário de verão argumentaram que a prática economiza energia, reduz o risco de acidentes e permite um melhor aproveitamento do tempo livre. Os críticos argumentam que esses benefícios foram supervalorizados e que mudar o tempo tem efeitos prejudiciais sobre a saúde dos cidadãos, alterando, por exemplo, os seus hábitos de sono.

No documento de consulta, a Comissão Europeia reconhece que não há provas claras que justifiquem a existência de um horário de verão, mas também adverte que não é claro que isso prejudique a saúde.

De todos os relatórios e estudos realizados até agora, a Comissão chega a uma conclusão clara: permitir que cada país mude de forma descoordenada os calendários de verão e inverno teria um impacto negativo no mercado interno da própria União. Os custos do comércio transfronteiriço aumentariam, surgiriam problemas em setores como os transportes, as comunicações ou o turismo e a produtividade do mercado interno de bens e serviços seria igualmente afetada.

Quanto à poupança de energia, a Comissão afirma que “apesar de terem sido uma das principais razões para os atuais acordos, os estudos mostram que o efeito de poupança de energia da hora de verão é marginal”, embora admita que os resultados variam em função da situação geográfica do país.

Em relação à saúde, o documento diz que a evidência é inconclusiva. Por um lado, o horário de verão tem efeitos positivos devidos a uma maior atividade ao ar livre, graças a mais horas de luz do dia. No entanto, o impacto negativo sobre os biorritmos humanos “pode ​​ser mais grave do que se pensava anteriormente”.

Algo semelhante acontece com a segurança rodoviária. A Comissão observa que, em princípio, a perda de horas de sono para levar o relógio adiante na primavera “pode ​​aumentar o risco de acidente”, mas ele acrescenta que “considera-se que a maioria das horas de luz durante as noites de verão tem um efeito positivo”.

A mudança para o horário de verão remonta a várias décadas, dependendo do país. Alguns adotaram a prática após a Primeira Guerra Mundial, outros após a II Guerra e outros durante a crise do petróleo dos anos de 1970.

Sem ter em conta as regiões ultraperiféricas, três zonas horárias coexistem na União: Europa Ocidental (Irlanda, Portugal e Reino Unido), Europa Central (Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Dinamarca, França, Alemanha, Hungria, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polónia, República Eslovaca, Eslovénia, Espanha e Suécia) e Europa Oriental (Bulgária, Chipre, Estónia, Finlândia, Grécia, Letónia, Lituânia e Roménia).