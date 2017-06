Ainda faz pagamentos com cadernetas? Isso vai acabar

Ainda tem meio ano para fazer pagamentos com a sua caderneta da Caixa Geral de Depósitos mas a partir de 2018, esta caderneta passa apenas a ter três funções: fazer levantamentos e depósitos, e ainda a consulta da conta bancária.

Revelação foi feita pelo administrador José João Guilherme à agência Lusa, a legislação europeia está na génese da cessação desta função da caderneta uma vez que este conjunto de leis considera que as cadernetas como meio de pagamento não cumprem regras e transparência por não terem ‘chip’.

Assim, isto será aplicado a todas as cadernetas bancárias sendo que em Portugal, as da CGD são as mais utilizadas apesar de existirem outras entidades bancárias que disponibilizam esta ‘ferramenta’.