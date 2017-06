AICEP vai inaugurar delegação em Buenos Aires na segunda-feira

O presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, inaugura na próxima segunda-feira a sede da delegação deste organismo em Buenos Aires, capital argentina.

A cerimónia vai contar com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

O Presidente da AICEP integra a missão oficial do Primeiro-Ministro à Argentina.