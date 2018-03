AICEP: Portugal ganha dois Prémios na Casa Decor 2018

O espaço de Portugal na Casa Decor ganhou dois Prémios, atribuídos na passada quinta-feira, ia 22, à noite, em Madrid, durante a Gala dos VI Prémios a la Decoración y el Interiorismo Casa Decor 2018.

Portugal arrecadou dois Prémios na edição 2018 da Casa Decor, em Madrid, Espanha: o Prémio de Espaço mais votado pelo Público e a Menção Honrosa de Melhor Desenho Original, atribuído à “Ilha da Cozinha”.

Pelo terceiro ano consecutivo, a AICEP organizou a participação de Portugal na Casa Decor, que arrancou a 15 de fevereiro e termina hoje domingo, dia 25 de março de 2018.

Sob o lema ‘Portugal es tu casa’, o espaço de Portugal, com 60 metros quadrados, tem em exposição produtos de cerca de três dezenas de empresas portuguesas da Fileira Casa, dos setores do mobiliário, utilidades domésticas, iluminação, têxtil-lar e também alguns materiais de construção.

Em comunicado da AICEP, é dito que nesta edição da Casa Decor, a participação portuguesa conta também com 12 empresas da Fileira Agroalimentar para ocupar e preencher a cozinha, tornando-a num espaço mais real, uma novidade relativamente à participação nacional nos dois anos anteriores.

“As empresas portuguesas da Fileira Casa têm, nesta iniciativa, uma oportunidade para apresentar os seus produtos a quase 50 mil visitantes, entre os quais prescritores, arquitetos e decoradores”, diz o AICEP

“A decoração da mostra portuguesa fica a cargo de um decorador espanhol, a quem cabe o desafio de conceber o espaço de Portugal, selecionando as empresas e integrando os produtos e peças por forma a criar uma proposta que alie a qualidade, a tradição, a inovação, a funcionalidade, a sustentabilidade e a competitividade da fileira casa portuguesa”, lê-se no comunicado. Este ano a decoração do espaço de Portugal ficou a cargo de Beatriz Silveira, designer espanhola de interiores, que, “desde que abriu o seu estúdio em 2005, tem apostado no desenvolvimento de projetos residenciais privados e espaços profissionais”.

“Este formato, além de garantir uma imagem de coesão e confiança das empresas portuguesas junto do público espanhol, permite perceber a flexibilidade e a adaptação de diversos materiais e produtos, criando valor acrescentado às peças expostas, reforçando, também a notoriedade de Portugal como fornecedor”, avança a AICEP.

As empresas participantes beneficiam da ajuda da AICEP. “Esta ação realiza-se no âmbito de uma candidatura apresentada pela AICEP ao Portugal2020, programa POCI – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 2014-2020 e destina-se a empresas portuguesas produtoras e comercializadoras de bens e serviços nacionais”.

Com um peso de 4,5% nas exportações nacionais totais, a Fileira Casa portuguesa gera um volume de negócios anual de 3 mil milhões de euros, dos quais 2,26 mil milhões são provenientes da exportação de produtos para 173 países (dados de 2016).

A Fileira é constituída por 7.700 empresas que empregam 56.700 trabalhadores, tendo as respetivas exportações registado um crescimento de 5,4% em 2016 face ao ano anterior.

Os principais destinos das exportações portuguesas da Fileira são França (23,51% do total), Espanha (21,20%), EUA (10,91%), Reino Unido (7,47%) e Alemanha (5,16%).

A Casa Decor é o evento anual de referência da Fileira Casa em Espanha. Este ano, a 53ª edição do evento tem lugar no bairro de Chamberí, num edifício do início do séc. XX, antecipando-se no calendário relativamente às edições anteriores, que decorreram habitualmente nos meses de maio e junho.

“Arte e Design fundem-se num espaço de corte clássico, destacando-se uma grande ilha central de mármore rosa português, na zona da cozinha, que entusiasmou a grande maioria dos visitantes”, pode ler-se no site da Casa Decor, sobre os Prémios.