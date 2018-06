AICEP organiza a 3a edição da visita de editores estrangeiros a Portugal

É já nos dias 7 e 8 de junho, no âmbito do acompanhamento das Indústrias Culturais e Criativas e aproveitando a Feira do Livro de Lisboa, que os editores vêm do México e Alemanha.

“Dando continuidade ao processo iniciado em 2016, o objetivo desta iniciativa será o de potenciar a tradução de obras portuguesas e contribuir para o aumento da visibilidade internacional de novos autores nacionais, promovendo desta forma a língua, a cultura e sobretudo a literatura portuguesas, através da realização de encontros bilaterais com agentes e profissionais do setor editorial e livreiro português”, diz a AICEP em comunicado.

Este ano o elenco da missão é composto por representantes das editoras mexicanas Trilce Ediciones e Ediciones Arlequín. A edição deste ano contou já com a presença nos dias 29 e 30 de maio, de representantes de duas editoras alemãs a fischerverlage.de e a C.H.BECK. Esta visita foi organizada pela AICEP em parceria com a Embaixada de Portugal em Berlim e o Camões Instituto da Cooperação e da Língua.