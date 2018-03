AICEP e Universidade Nova criam laboratório para apoiar as empresas na internacionalização

A AICEP e a NOVA Information Management School, da Universidade Nova de Lisboa, vão criar um laboratório para desenvolver produtos de informação de maior valor acrescentado para as empresas com vista à sua internacionalização. Com esta parceria, a AICEP pretende incorporar soluções inovadoras em termos científico-tecnológicos e geradoras de valor acrescentado nos seus processos de negócio, sendo o pivô na ligação entre as Universidades e as empresas.

O protocolo de parceria com a Universidade Nova foi assinado hoje, sexta-feira, e cria o laboratório “Knowledge Management and Diffusion” com o objetivo de aproximar o mundo académico ao mundo empresarial, permitindo uma garantia de continuidade dos conhecimentos adquiridos na Universidade e a sua imediata aplicação à realidade das empresas, através da AICEP.

O projeto faz parte do processo de transformação digital que a AICEP está a desenvolver com o objetivo de prestar um serviço de maior valor acrescentado às empresas nacionais que se pretendem internacionalizar e aos potenciais investidores estrangeiros.