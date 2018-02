Águas paradas escondem possíveis perigos em Itália

“No início de março, os italianos vão eleger um novo Parlamento e os partidos prometem o céu azul. Deverá haver pacotes despreocupados de cortes nos impostos e aumentos dos rendimentos para todos! Ninguém neste país altamente endividado pensa no financiamento”. É assim que Marco Wagner, economista senior do Commerzbank, está a ver a campanha eleitoral para as eleições legislativas em Itália, no próximo dia 4 de março.