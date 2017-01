Água: Pagar mais 50 cêntimos por ano evita aumentos no interior

Os consumidores vão pagar uma taxa de 50 cêntimos por ano de modo a compensar os custos de distribuição mais elevados no interior do país. Desta forma, será evitado o aumento das tarifas para a população daquelas regiões.

O Conselho de Ministros de quinta-feira aprovou o decreto-lei que “altera o regime económico e financeiro dos recursos hídricos”, cita a Lusa.

O custo será repartido por todos os consumidores: “esta nova parcela da TRH determina um aumento na fatura dos consumidores finais dos serviços de águas de quatro milésimos do euro, pelo que cada família contribuirá com cerca de 50 cêntimos por ano para o apoio aos sistemas do interior”, explica o Ministério do Ambiente em comunicado à Lusa.