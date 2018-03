Agrupamentos de centros de saúde vão ter mais 30 dentistas até 2019

A contratação de médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) será reforçada em 2018 e 2019. O objectivo é que pelo menos um centro de saúde dos 55 agrupamentos de centros de saúde tenha um médico dentista, assegurou ao Jornal Económico o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo.

“Estamos finalmente a integrar a medicina dentária dentro das valências do SNS e a dar uma resposta que não existia”, realçou ao Jornal Económico o governante, acrescentando que o SNS não tinha nenhuma reposta interna nesta área, principalmente para as pessoas mais vulneráveis que face aos reduzidos recursos financeiros “tinham um bloqueio no acesso à medicina dentária”.

Segundo Fernando Araújo, durante este ano serão colocados mais de metade dos dentistas que faltam, e os restantes no primeiro semestre de 2019, de forma a todos os agrupamentos de centros de saúde terem acesso a médico dentista. Objetivo: “haver equidade para os portugueses em todo o território”.

Em causa estão, diz, cerca de 50 profissionais, prevendo o executivo que mais de 15 médicos dentistas sejam colocados ainda em 2018, no âmbito de um projecto que está a ser implementado com a ajuda da Ordem dos Médicos Dentistas e alguns municípios. Fernando Araújo explica aqui que em alguns casos as autarquias contribuem financeiramente junto das ARS com investimentos, nomeadamente em equipamento como, por exemplo, cadeiras de dentistas.

Ontem, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde Araújo tinha já avançado com a medida , em Pombal, à margem da sessão comemorativa do Dia Mundial da Saúde Oral que se assinalou nesta terça-feira, a 20 de março.

Para Fernando Araújo “é um desígnio e uma enorme força de vontade que o Governo tem, trabalhando com a Ordem dos Médicos Dentistas, com os municípios e com a Direção-Geral de Saúde tenho confiança que o vamos conseguir atingi”.

Segundo dados oficiais, atualmente existem 24 agrupamentos de saúde possuem consultas desta especialidade médica. Iniciado em 2006, com um projecto piloto no Alentejo e Lisboa, e alargado a mais cinco regiões em 2017,o projeto de saúde oral nos cuidados de saúde primários conta com 56 consultórios. E já possibilitou consultas de medicina dentária a mais de 39 mil utentes do SNS, tendo sido realizados cerca de 57 mil tratamentos.