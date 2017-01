Agricultor regressou a casa e encontrou-a num país diferente

É a terra de ninguém. Com os constantes avanços e recuos das forças militares, torna-se difícil dizer com exatidão, em zonas de conflito, até onde vai o território de quem. A situação é especialmente complicada para quem vive junto às zonas fronteiriças que são disputadas por diferentes países, já que tão depressa pode ter a sua casa do lado de cá da fronteira, como do lado de lá.

Dato Vanishvili, de 82 anos, conta à CNN que há cerca de cinco anos saiu de casa para ir fazer uns recados à vila mais próxima. Assim que regressou deu de caras com o seu jardim cercado por arame farpado em toda a volta e guardas à porta.

“Eles disseram: ‘Isto é território russo, por isso, se não quer estar na Rússia, pode ir embora’”, recorda o agricultor, dizendo que é um cidadão georgiano, mas que dadas as circunstâncias passou a contar com um novo país de residência: a Ossétia do Sul.