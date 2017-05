“Agressão”, “Resposta rápida”, “Posição justa”. As reações da comunidade internacional ao ataque dos EUA à Síria

O ataque aéreo com 59 mísseis perpetrado pelos Estados Unidos contra uma base militar das forças fiéis ao regime do presidente Bashar al-Assad na madrugada desta sexta-feira está a causar uma onda de reações na comunidade internacional. E se uns se mostram a favor do ataque, outros referem-se a ele como uma “ameaça” que vem intensificar um conflito que tem vindo a atingir proporções dantescas.

Este terá sido o primeiro ataque direto dos EUA, ordenado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, na Guerra Civil da Síria, que se tem vindo a arrastar desde 2011. Pelo menos seis militares sírios foram mortos durante o ataque à base militar de Shayrat.