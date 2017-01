Agora sim: Tesla chega a Portugal sobre rodas

Os portugueses interessados nos automóveis Model S e Model X da Tesla Motors vão poder fazer as encomendas para a empresa a partir desta sexta-feira, dia 27. A marca enviou um comunicado a informar que vai começar a receber as primeiras através da Internet e que espera fazer as entregas no segundo trimestre de 2017.

“A Tesla tem todo o prazer em convidar os clientes portugueses a visitarem o estúdio de design online e personalizar o veículo Tesla que melhor se adequa ao seu estilo de vida. Espera-se que as primeiras encomendas para o Model S e o Model X sejam entregues já no segundo trimestre”, esclarece a empresa, acrescentando que os clientes podem agendar um test drive no site.

O Model X é o veículo utilitário desportivo com tração integral e com autonomia de até 565 km (NEDC) com uma única carga, o Model X adapta-se a um estilo de vida ativo e inclui um amplo espaço para sete adultos e todos os seus equipamentos. Preço: pelo menos 107.000 euros. O Model X consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,1 segundos. Preço: pelo menos 76.300 euros.