E agora, senhora May? Escócia rejeita formalmente saída da UE

O Parlamento escocês opôs-se hoje, formalmente, a que o Reino Unido inicie o processo para abandonar a União Europeu, apesar de que o seu voto tenha apenas um efeito simbólico e não impeça o Governo britânico de executar o Brexit.

O Partido Nacionalista Escocês recebeu o apoio do Partido Trabalhista da Escócia para aprovar, 90 votos a favor e 34 contra, uma moção do Governo autónomo que se opõe à activação do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que dará início ao processo de dois anos para abandonar o bloco comunitário.

A primeira-ministra escocesa, a independentista Nicola Sturgen, submeteu a votação a proposta apesar do Tribunal Supremo ter determinado que o Executivo da primeira-ministra, a conservadora Theresa May, apenas necessita do apoio do Parlamento britânico para iniciar o divórcio com a UE.