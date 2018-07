Agora já pode ver as contas da luz, telefone e banco através do Cartão de cidadão

A partir desta terça-feira, vai poder consultar as suas contas da luz, telefone e do banco, recorrendo apenas ao seu cartão de cidadão. O serviço de autenticação Chave Móvel Digital está disponível, numa primeira fase, nos portais da EDP, Meo e BCP/ActivoBank, tornando mais fácil aceder a mais de 50 serviços públicos com apenas um código único.

A chave móvel digital funciona com base no número de identificação civil, que consta no cartão de cidadão. Assim que fizer o seu registo neste serviço, passa a ter um PIN de quatro dígitos, que lhe vai permitir aceder os serviços públicos através da Internet. Cada vez que se quiser autenticar na página de serviço público recebe um código temporário de seis dígitos por mensagem de telemóvel ou por e-mail, só para garantir que estão salvaguardadas as questões de segurança.

“A partir de hoje estamos a fazer a evolução para serviços públicos essenciais e vamos trabalhar com empresas como a EDP, o Meo e o BCP/ActivoBank, que passam a permitir, nos seus portais, a possibilidade de os clientes se autenticarem com a chave móvel digital e acederem, por exemplo, ao serviço de homebanking“, explicou a secretária de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, em declarações ao “Dinheiro Vivo”.