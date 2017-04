Agenda do investidor para 4 de abril

Esta terça-feira, entra em circulação a nova nota de 50 euros. O Banco de Portugal apresenta, em conferência de imprensa, a nova nota e o Relatório da Emissão Monetária.

O BCE divulga pelas 14h45 os dados sobre a compra de ativos, em março. Também hoje o Eurostat vai apresentar os dados do comércio a retalho relativos a fevereiro e a OCDE divulga o índice de preços no consumidor.

Hoje termina o prazo dado pelos trabalhadores da Navigator para a comissão executiva dar uma resposta à ultima proposta do acordo.

O grupo Repsol apresenta os resultados das subsidiárias juntamente com os da empresa-mãe.

Esteja ainda atento à publicação pelo Fundo Monetário Internacional do World Econmic Outlook e do Global Financial Stability Report.

Em Espanha, o Governo apresenta os dados do desemprego, de março. E nos Estados Unidos, são divulgados os números da balança comercial, relativos a fevereiro.